Pokemon Scarlatto e Violetto: avventuriamoci nell'open world di Paldea

Pokemon Scarlatto e Violetto arrivano a novembre in esclusiva su Nintendo Switch, ma noi abbiamo avuto modo di provare in anteprima i due nuovi giochi della serie Game Freak per focalizzarci sull'offerta ludica e contenutistica dell'esperienza open world.

A partire dal 19 novembre, tutti coloro che acquisteranno una copia di Pokemon Scarlatto o Pokemon Violetto sulla console ibrida della casa di Kyoto avranno l'opportunità di cimentarsi in una rosa particolarmente ampia e variegata di attività legate al free roaming, da svolgere in maniera parallela e complementare alle missioni principali.

Facendo la spola tra i Centri Pokemon, ogni Allenatore che esplorerà le regioni selvagge di Paldea non dovrà semplicemente acquisire nuovi Pokemon ma sarà chiamato a scoprire tanti segreti, non prima però di maturare l'esperienza necessaria a sbloccare i Crediti Lega e i materiali più rari lasciati cadere dalle creature più combattive.

In attesa di reindossare ancora una volta i panni degli Allenatori vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo video e, per un approfondimento ulteriore, dell'anteprima sull'open world di Pokemon Scarlatto e Violetto a firma di Gabriele Laurino, con tanti spunti di riflessione dopo la prova offertaci da Game Freak per 'saggiare sul campo' i contenuti degli incarichi open world e delle attività free roaming da completare nella regione di Paldea.