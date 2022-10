Pokémon Scarlatto e Violetto in azione: open world e Allenatori nel nuovo trailer

La nuova regione di Paldea di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si appresta a presentarsi alla vasta community dei PokéFan, che potranno avventurarsi tra i suoi panorami tra poche settimane.

In vista dell'appuntamento con il debutto del gioco su Nintendo Switch, il team di Game Freak ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'open world. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato fonde CGI e grafica di gioco, per presentare le principali novità per la saga che saranno introdotte dal duo di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Come noto, la coppia di titoli sarà la prima nella storia Pokémon a proporre un vero e proprio open world. In aggiunta, gli Allenatori potranno scegliere in maniera più libera il proprio cammino, il tutto imparando a conoscere i Pocket Monster introdotti con la Nona Generazione. Tra Starter di ordinanza e inediti Leggendari, i personaggi di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno accompagnati da una selezione di creature completamente inedite, pronte ad ampliare il Pokédex di Game Freak.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo filmato dedicato alleggerisce le ultime settimane di attesa per il debutto di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. In arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, l'avventura sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 18 novembre 2022.