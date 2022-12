Pokemon Scarlatto e Violetto: nuovi bonus con i codici Dono Segreto di dicembre

Sono ora disponibili i nuovi codici bonus Dono Segreto di dicembre per Pokemon Scarlatto e Violetto, due nuovi codici che vi permetteranno di sbloccare alcuni contenuti aggiuntivi che vi torneranno molto utili durante l'avventura.

Entrambi i codici forniscono una selezione casuale di nuovi ingredienti per i panini, ecco i codici da utilizzare tramite Dono Segreto su Nintendo Switch:

Nuovi codici Pokemon Scarlatto e Violetto

T0MAT0SL1CE scade il 18 dicembre

HAJ1ME0R1G1NAL scade il 31 gennaio

Come si usano i codici di Pokemon Scarlatto e Violetto? Tramite la funzione Dono Segreto, ecco come attivarla.

Pokemon Scarlatto e Violetto come usare Dono Segreto

Avviate una partita e andare nel menu principale

Scorrete verso il basso fino a raggiungere l voce Poképortale

Adesso selezionate la voce Dono Segreto

Cliccate sulla voce ricevi dono tramite internet/password

Inserite il codice e salvate la partita

Vi ricordiamo che tramite Dono Segreto è ancora possibile sbloccare Pikachu Teratipo Volante in Pokemon Scarlatto e Violetto, avete tempo fino al 28 febbraio 2023 per riscattare questa versione speciale di Pikachu. Con la funzione Dono Segreto riceverete nuovi doni e contenuti bonus, i codici Dono Segreto vengono pubblicati indicativamente a cadenza mensile ma non c'è una tempistica precisa riguardo la distribuzione, alcuni codici durano per un periodo di tempo prolungato mentre altri sono validi solamente per pochi giorni.