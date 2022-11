Pokemon Scarlatto e Violetto: tutti i bonus gratis per chi ha giocato i titoli precedenti

Ritornati a Paldea con il suggestivo video gameplay sulle avventure di Pokemon Scarlatto e Violetto, rimaniamo idealmente nella regione che farà da sfondo alla prossima avventura free roaming in esclusiva su Switch per scoprire quali saranno i bonus previsti per i fan della serie.

Gli Allenatori e le Allenatrici di lungo corso che si cimenteranno nelle sfide offerte dall'avventura fantasy di Game Freak e The Pokemon Company avranno accesso a delle ricompense esclusive. Gli esploratori di Paldea che possiedono un salvataggio di uno dei precedenti videogiochi di Pokemon potranno sbloccare in via del tutto gratuita una cover speciale per il proprio Rotom, il Pokedex utilizzabile dagli utenti per tenere traccia delle attività svolte e, ovviamente, per catalogare le creature scoperte nel corso del proprio viaggio.

Chi possiede dei dati di gioco di Leggende Pokemon Arceus, Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, Pokemon Spada e Scudo o Pokemon Let's Go! Pikachu ed Eeevee avrà quindi l'opportunità di sbloccare delle cover per Rotom con design ispirato, appunto, al titolo di cui si possiedono ancora i dati di salvataggio.

In calce alla notizia trovate le immagini condivise da Game Freak per mostrare in anteprima le customizzazioni esclusive per i giocatori di lungo corso di Pokemon che si apprestano a vivere la loro prossima avventura in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 19 novembre. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale sull'open world di Paldea di Pokemon Scarlatto e Violetto.