Pokémon Scarlatto e Violetto boom in Giappone: 96% delle vendite totali della settimana

Pokémon Scarlatto e Violetto stanno infrangendo record su record in Giappone, e la nuova coppia di titoli Nintendo hanno - per usare un eufemismo - dominato la classifica software nipponica durante l'ultima settimana.

Sappiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto 4.05 milioni di unità in soli tre giorni dalla loro distribuzione, ma i numeri forniti da Famitsu, interamente focalizzati sul mercato retail, ci svelano un altro incredibile dato riguardante i due giochi.

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto 2.537.292 copie fisiche tra il 18 e il 20 novembre, creando fra sé e Splatoon 3 un divario enorme, con lo shooter che ha venduto 36.958 copie piazzandosi in seconda posizione nella classifica software. In totale, l'intera top 10 software giapponese di questa settimana conta 2.634.241 copie retail, il che significa che Pokemon Scarlatto e Violetto hanno rappresentato il 96,3% di queste vendite. Di seguito i 10 giochi più venduti in Giappone nell'ultima settimana:

Pokemon Scarlatto & Violetto (Switch) – 2,537,292 (2,537,292) Splatoon 3 (Switch) – 36,958 (3,368,155) God of War Ragnarok (PS5) – 9,901 (39,278) Monochrome Mobius (PS4) – 9,066 (9,066) Tactics Ogre Reborn (Switch) – 7,687 (44,470) Minecraft (Switch) – 7,449 (2,855,406) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) – 7,330 (4,906,589) Cardfight!! Vanguard Dear Days (Switch) – 6,649 (6,649) SympathyKiss (Switch) – 6,072 (6,072) Sonic Frontiers (Switch) – 5,837 (31,904)

Il successo clamoroso di Pokémon Scarlatto e Violetto incentivano i numeri di Nintendo Switch, che ha totalizzato 170.693 di unità vendute rispetto alle 97.542 della scorsa settimana.

Nintendo Switch OLED – 102,605 (3,083,839) Nintendo Switch Lite – 40,432 (4,970,529) Nintendo Switch – 27,656 (18,866,523) PlayStation 5 – 26,946 (1,848,649) PlayStation 4 – 5,803 (7,826,141) PlayStation 5 Digital Edition – 4,912 (291,848) Xbox Series X – 1,373 (168,640) Xbox Series S – 154 (212,419) New Nintendo 2DS XL – 34 (1,189,185)

Come di consueto, PlayStation 5 si piazza dietro le console Switch e risulta essere la console next-gen più venduta in Giappone. Degno di nota anche il sorpasso di PlayStation 4 nei confronti di Xbox Series X|S: la console old gen Sony riesce a totalizzare 5.803 unità vendute superando così le vendite combinate delle piattaforme next-gen di Microsoft.

Sono intanto arrivate le prime testimonianze riguardanti le richieste di rimborso di Pokémon Scarlatto e Violetto.