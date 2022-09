Pokémon Scarlatto e Violetto: il brano di Ed Sheeran è ora disponibile, ecco il video

Dopo aver raccontato dei suoi ricordi con la serie di Pokémon, Ed Sheeran ha finalmente pubblicato online "Celestial", il brano composto e registrato dal noto cantautore britannico per Pokémon Scarlatto e Violetto.

La canzone, che sarà effettivamente presente all'interno del nuovo gioco, non contiene riferimenti evidenti ai Pokémon nel testo, ma la clip musicale che potete gustarvi in cima alla notizia mostra numerose e stupende animazioni con protagonisti i mostriciattoli di Nintendo, qui intenti ad aiutare Ed Sheeran nell'affrontare le sue battaglie quotidiane.

Il filmato Si conclude con una scena animata straordinariamente dettagliata che vede Sheeran ritratto come un allenatore di Pokémon che cerca disperatamente di impedire che Mew e Mewtwo si combattano fra loro. in questo modo si viene a ricreare la sequenza iconica del primo film di Pokémon, in cui Ash salta tra gli attacchi di Mew e Mewtwo: fortunatamente, l'esito finale è qui meno traumatizzante.

Riguardo al filmato Sheeran ha dichiarato "Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piaccia, e che ovviamente vi piaccia anche la canzone". Cosa ne pensate del brano inciso da Ed Sheeran per Pokémon Scarlatto e Violetto? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.

In attesa del debutto fissato al 18 novembre su Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Pokémon Scarlatto e Violetto per ulteriori approfondimenti.