Pokémon Scarlatto e Violetto, cancellati i Raid Grandizanne e Solcoferreo: che è successo?

Era tutto pronto per i Raid di Grandizanne e Solcoferreo in Pokémon Scarlatto e Violetto, ma praticamente all'ultimo momento (gli eventi dovevano iniziare oggi 19 maggio e proseguire fino alle prime ore del 22 maggio) Game Freak ha dovuto annullare il loro svolgimento.

Non avranno dunque inizio i Raid Teracristallo incentrati su Grandizanne e Solcoferreo, ed al momento gli sviluppatori non hanno comunicato in che data verranno recuperati. In aggiunta, anche la replica del Raid di Chesnaught in Pokémon Scarlatto e Violetto, prevista sempre per le giornate tra il 19 ed il 21 maggio, è stata cancellata ed anche in questo caso non è chiaro quando dovrebbe svolgersi nuovamente.

I motivi dietro lo stop ai Raid Teracristallo sarebbe legato ad un bug legato alle ricompense per il completamento degli eventi che causavano il crash di Pokémon Scarlatto e Violetto impedendo di proseguire oltre: come spiegato su Serebii.net, in un primo momento Game Freak aveva solamente sospeso l'inizio dei Raid nel tentativo di trovare una soluzione tempestiva al problema, tuttavia quando la situazione si è rivelata più complicata del previsto è stata presa la decisione di cancellare direttamente tutti gli eventi e di rimandarli al prossimo futuro.

Non resta dunque che attendere maggiori novità da parte di Game Freak o Nintendo su quando si svolgeranno i Raid, nella speranza che non subentrino altri problemi di natura tecnica.