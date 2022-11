Pokemon Scarlatto e Violetto, tutti in carrozza! La Metro di Milano accoglie Pikachu

Sullo sfondo degli incredibili record di Pokemon Scarlatto e Violetto, Pikachu e tutti i personaggi più amati dai fan della serie si ritroveranno a Milano per partecipare all'ultima iniziativa promossa da Nintendo nella cornice del capoluogo lombardo.

Fino al 15 dicembre, uno speciale tram e 81 stazioni della Metropolitana di Milano saranno dedicati a Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto, le ultime avventure open world di Game Freak appena approdate su Nintendo Switch.

Per poter abbracciare i personaggi più iconici della serie di The Pokemon Company e ammirare le creature che popolano la regione di Paldea, basterà salire a bordo delle linee 3, 9, 14 e 24 della Metro di Milano per passare del tempo in compagnia dei Pokemon più apprezzati della nuova generazione, ivi compresi ovviamente i nuovi Starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly e leggendari cavalcabili Koraidon e Miraidon.

Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto, con tutte le analisi di Gabriele Laurino sull'esperienza ludica, narrativa, grafica e contenutistica confezionata da Game Freak per plasmare la nuova avventura open world su Nintendo Switch.