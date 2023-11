Pokémon Scarlatto e Violetto: al centro del nuovo Raid Teracristal c'è un potente Eevee

Nel corso delle ultime ore è arrivato l'annuncio riguardante il prossimo evento di Pokémon Scarlatto e Violetto, ossia uno speciale Raid Teracristal che farà gola a molti possessori dell'esclusiva Nintendo Switch.

Il nemico del Raid Teracristal in arrivo nel gioco sarà Eevee, il cui Teratipo sarà Normale. Si tratta quindi di una creatura caratterizzata da una forte trasformazione ed è probabile che saranno in tanti a provare a catturarla durante l'evento a tempo limitato. A tal proposito, questo speciale Raid Teracristal si terrà tra il 17 ed il 20 novembre 2023.

Per chi si stesse chiedendo quali creature utilizzare nello scontro, sarà preferibile far scendere in campo Pokémon di tipo Lotta oppure Spettro, entrambi molto efficaci contro un nemico di questo genere. Ovviamente la ricompensa si potrà ricevere solo la prima volta, ma non vi saranno limitazioni nel numero di tentativi, quindi potrete sconfiggere Eevee da soli o in compagnia tutte le volte che vorrete.

La procedura per prendere parte all'attività in questione è identica a quella dei precedenti Raid: dopo aver connesso Nintendo Switch ad internet tramite Wi-Fi, occorre avviare il gioco in versione fisica o digitale e poi eseguire il download delle ultime notizie attraverso il Poképortale, dall'apposito menu.

