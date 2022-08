Pokemon Scarlatto e Violetto: chi è Cyclizar, il nuovo Pokemon Drago Cavalcatura

Durante il Pokemon World Championship 2022 è stato mostrato un nuovo gameplay trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto dedicato alle sfide competitive e per l'occasione abbiamo fatto anche la conoscenza di un nuovo Pokemon: Cyclizar.

Cyclizar è un Pokemon di tipo Drago/Normale che può essere cavalcato grazie all'abilità Muta, questa la scheda ufficiale con tutti i dati del Pokemon Cyclizar:

Chi è Cyclizar di Pokemon Scarlatto e Violetto

Categoria Pokémon Cavalcatura

Tipo Drago/Normale

Altezza 1,6 m

Peso 63,0 kg

Abilità Muta

Scopriamo inoltre che "Questo Pokémon convive con la gente di Paldea sin dall'antichità. È di natura mite ed è normale vederlo trasportare le persone. Sembra che a Cyclizar non dispiaccia farlo, la temperatura corporea di chi trasporta lo aiuta a combattere il freddo."

Cyclizar può raggiungere una velocità massima pari a 120 km/h, inoltre è dotato della nuova mossa Tagliacoda che permette a chi la usa di creare una copia di se stesso con parte dei Punti Salute per farsi sostituire da un altro Pokemon della propria squadra.

Oltre a Cyclizar, avete già visto la lista di tutti i Pokemon confermati di Pokemon Scarlatto e Violetto? I due nuovi giochi dei Pokemon arrivano il 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch, in formato fisico e digitale in vendita su Nintendo eShop.