Pokemon Scarlatto e Violetto: chi è Farigiraf? Alla scoperta del nuovo Pokemon Lungocollo

Non paghi del video di Pokemon Scarlatto e Violetto sull'open world di Paldea, i ragazzi di Game Freak hanno colto l'occasione per svelare tutti i dettagli su Farigiraf, la nuova creatura che incontreremo esplorando la dimensione a mondo aperto della prossima, attesissima esclusiva Nintendo Switch.

Descritto dal sito ufficiale di The Pokemon Company come una nuova creatura Lungocollo di tipo Psico, Farigiraf è l'evoluzione di Girafagir e, come tale, offrirà una rosa particolarmente ampia di funzionalità agli Allenatori che si dimostreranno tanto abili dal catturarli.

Quando si evolve in Farigiraf, ogni Pokemon Girafagir vede unire la testa che ha sul collo con quella che ha sulla coda, fondendo i due cervelli con dei nervi tanto spessi da consentirgli di aumentare i suoi poteri psichici, ad esempio nell'emissione delle onde psichiche dalle antenne.

Proprio come Wiglett di Pokemon Scarlatto e Violetto, anche Girafagir (e la sua evoluzione Farigiraf) sono soliti scrutare l'ambientazione che li circonda con particolare attenzione: le sue grandi dimensioni e la lunghezza del suo collo sono però da ostacolo nelle fasi di fuga, con tempi di reazione relativamente scarsi.

L'evoluzione Farigiraf sblocca l'abilità Ruminante: se il Pokemon mangia una bacca, alla fine del turno successivo la mangerà una seconda volta, massimizzandone così l'efficacia. Tra le nuove abilità di Farigiraf spicca anche la tecnica Codarmatura che, una volta attivata, impedisce agli avversari di usare mosse che hanno priorità alta.

In attesa del debutto dell'avventura open world di Game Freak, previsto per il 18 novembre su Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Pokemon Scarlatto e Violetto su Paldea e nuovi Leggendari.