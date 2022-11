Pokémon Scarlatto e Violetto: una clip piena di problemi tecnici diventa virale su Twitter

Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili dal 18 novembre 2022 su Nintendo Switch, ma già stanno facendo fortemente discutere per via della loro realizzazione tecnica, facendo storcere il naso a critica e pubblico.

Anche nella nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto abbiamo infatti segnalato come i problemi maggiori dei giochi di Nona Generazione siano proprio di natura tecnica, sottolineando la presenza di numerosi difetti sui quali è ormai sempre più difficile soprassedere. Ed a quanto pare le ultime fatiche di Game Freak sono destinate a far discutere molto a lungo, come dimostra una breve clip divenuta virale in queste ore su Twitter.

Il filmato è incentrato sulla cattura di uno Psyduck selvatico nei pressi di un ponticello, 16 secondi nei quali tuttavia emergono a piena forza le discutibili performance dei nuovi titoli Nintendo: glitch, pop-in, asset in caricamento e persino dei brevissimi freeze del gioco, tutti comparsi nel giro di pochi attimi ed in una fase di gameplay relativamente tranquilla e senza troppi elementi su schermo. Il video ha ottenuto decine di migliaia di reazioni, venendo condiviso in massa dagli utenti che hanno poi lasciato innumerevoli commenti di disapprovazione per il lavoro svolto da Game Freak sul versante tecnico.

Non è un caso dunque che Pokémon Scarlatto e Violetto abbiano ricevuto recensioni contrastanti a livello internazionale, con diversi valutazioni non particolarmente lusinghiere. Tutto questo al netto della validità dei contenuti a livello di gameplay, come evidenziato sempre nella nostra recensione.