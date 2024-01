Pokemon Scarlatto e Violetto: codice per la cover gratis Neo Nordivia per lo Smart Rotom

Per festeggiare il lancio del capitolo appendice del DLC Il Tesoro dell'Area Zero di Pokemon Scarlatto e Violetto, è ora disponibile una speciale cover Neo Nordivia per lo Smart Rotom, ottenibile tramite la funzione Dono Segreto. Ecco come fare per sbloccare la nuova cover gratis, disponibile solamente per un periodo di tempo limitato.

La prima cosa che dovete fare è guardare il video mistero di Pecharunt per scoprire la password necessaria per ottenere la cover. Fatto questo, avviate Pokemon Scarlatto e Violetto e seguite questi passaggi per ricevere il regalo con Dono Segreto:

Aprire il menu principale con il tasto X e selezionare Poképortale Selezionare Dono Segreto e poi Tramite codice seriale/password Inserire la password nascosta nel video (NE0R0T0MC0VER) Attendere che il trasferimento del dono venga completato Assicuratevi di salvare il gioco per non dover ripetere la procedura

Se non siete riusciti a trovare la password nel video non abbiate paura, la parola chiave da utilizzare per la cover Neo Nordivia è NE0R0T0MC0VER, tutto in maiuscolo. Se avete fatto tutto correttamente la cover verrà aggiunta al vostro archivio di oggetti, ricordatevi che la distribuzione del dono potrebbe terminare in qualsiasi momento e senza preavviso, dunque se siete interessati approfittatene subito prima che sia troppo tardi.