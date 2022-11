Pokemon Scarlatto e Violetto si collegheranno a Pokemon GO nel 2023

Dopo aver annunciato il nuovo Pokemon Gimmighoul di Pokemon Scarlatto e Violetto, The Pokemon Company ha annunciato anche una seconda novità, ovvero il crossover tra Pokemon Scarlatto e Violetto e Pokemon GO, al via nel corso del 2023.

Nello specifico, viene reso noto che "i giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno collegati a Pokémon GO e questo ti permetterà di catturare Gimmighoul nella Forma Ambulante in Pokémon GO. Questa funzionalità è prevista per il 2023", inoltre Niantic specifica che "i Pokémon catturati in Pokémon GO non posso essere inviati direttamente in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. I giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto verranno collegati con Pokémon HOME dopo la pubblicazione."

Purtroppo non abbiamo altri dettagli e Niantic invita i giocatori a restare sintonizzati per saperne di più tra questa collaborazione e sulla possibilità di collegare Pokemon Scarlatto e Violetto a Pokemon GO. Pokemon Scarlatto e Violetto escono il 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch, dopo il lancio avremo sicuramente nuovi dettagli in merito al collegamento con Pokemon GO, uno dei videogiochi mobile di maggior successo degli ultimi anni.

Lo sapevate? Pokemon Scarlatto e Violetto è da record in Giappone, i preordini dei due nuovi giochi Pokemon sembrano essere alle stelle... grosso successo assicurato?