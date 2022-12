Pokémon Scarlatto e Violetto: come accedere al menu Dono Segreto

Siamo giunti a circa un mese dalla data d’uscita delle ultime due produzioni targate The Pokémon Company. Tra un’accoglienza controversa di Pokémon Scarlatto e Violetto e non solo, il periodo successivo alla loro pubblicazione non è stata affatto roseo per le due produzioni targate Nintendo e Game Freak, le quali non soddisfano in pieno l'utenza.

Se il buon giorno si vede dal mattino, bisogna anche considerare l’importanza mastodontica del brand di Pokémon all’interno del panorama videoludico, che accrescerà ulteriormente nel corso delle settimane a seguire. Ciò è dovuto, tra le moltissime cose, anche all’introduzione di nuovi contenuti aggiuntivi e creature tascabili regalate ai propri utenti, il tutto grazie alla nota funzione del Dono Segreto.

Quest’ultima può essere definita, senza mezzi termini, una delle principali funzionalità online dei titoli del brand Pokémon e, in virtù di tale ragione, cercheremo di scoprire assieme come accedere alla suddette funzionalità, così da agevolare anche coloro i quali si sono approcciati ai titoli del franchise con gli ultimi arrivati capitoli di nona generazione. Inoltre, qualora foste interessati a conoscere le nostre opinioni su questi due prodotti, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Cosa bisogna fare per accedere a Dono Segreto

Prima di scoprire con mano e nel dettaglio ciò che c’è da sapere sul Dono Segreto, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. In particolare, per accedere alla suddetta funzionalità sarà necessario essere in possesso di due requisiti fondamentali:

Possedere una connessione ad Internet , la quale sarà necessaria per accedere a tutta quella serie di contenuti scaricabili esclusivamente della rete

, la quale sarà necessaria per accedere a tutta quella serie di contenuti scaricabili esclusivamente della rete Aver sbloccato la sezione Portale Poké del menu interno al gioco. Questa diverrà una funzionalità accessibile a tutti gli utenti a partire dal raggiungimento della città di Los Platos, che richiederà poco più di un’ora di gioco totale.

Una volta soddisfatti questi requisiti, per poter riscattare i diversi oggetti e Pokémon rari che verranno regalati da qui in avanti, come successo nel caso del Pikachu teratipo volante gratuito di Scarlatto e Violetto, basterà procede come spiegato qui di seguito:

Una volta in partita, bisognerà premere il tasto X del proprio Joy-Con o Pro Controller

Selezionare la voce Portale Poké presente nel menù comparso in precedenza

A quel punto, i giocatori potranno intravedere la voce Dono Segreto presente tra le opzioni; bisognerà, dunque, premere il pulsante A selezionando il Dono Segreto.

Da qui in poi, saranno disponibili due opzioni principali, le quali differiscono in base al tipo di oggetto da riscattare in gioco:

Se si vogliono ottenere gli oggetti o il Pokémon in regalo, sarà possibile accedere ai contenuti aggiuntivi attraverso la ricerca di questi via Internet

In alternativa, qualora si fosse a disposizione di un codice per riscattare i suddetti contenuti, si dovrà cliccare su quest’ultima voce.

I regali raccolti verranno aggiunti automaticamente all’interno del proprio zaino o nel box dedicato ai propri compagni di viaggio tascabili.