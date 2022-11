Pokémon Scarlatto e Violetto: come accedere allo Stadio Lotta e sfidare altri allenatori

Come ogni titolo GameFreak che si rispetti anche Pokémon Scarlatto e Violetto include una pletora di opzioni online tra le quali vi è anche lo Stadio Lotta, luogo nel quale gli allenatori possono affrontarsi tra loro. Scopriamo insieme come accedere a questa modalità e le varie opzioni disponibili.

Come accedere allo Stadio Lotta

Accedere allo Stadio Lotta di Pokémon Scarlatto e Violetto è semplicissimo e richiede solo pochi passaggi. In qualsiasi momento di gioco al di fuori di un combattimento, premete il tasto X di Joy Con/Controller Pro e poi spostate il cursore sul lato destro dello schermo con la croce direzionale per selezionare la voce 'Poképortale'. Una volta nel menu dedicato alle funzionalità online, spostatevi su 'Stadio Lotta' e premete A per confermare l'ingresso nel comparto competitivo online. Se la console non è connessa ad internet, basta premere il tasto L nel menu per attivare la funzione 'Connettiti a internet'. Sappiate inoltre che esiste un'alternativa per accedere al menu delle funzionalità online, dal momento che potete interagire con il monitor nell'area gialla al fianco di qualsiasi Centro Pokémon per aprire il Poképortale.

Lotte Amichevoli

La prima opzione dello Stadio Lotta corrisponde alle Lotte Amichevoli che, come suggerisce lo stesso nome, non sono altro che scontri multigiocatore online tra allenatori il cui esito non ha alcuna conseguenza sulle statistiche e, cosa ancora più importante, non vi sono restrizioni sulle specie di Pokémon che possono scendere in campo contro altri utenti.

Lotte Competitive

A differenza delle amichevoli, le Lotte Competitive (in arrivo prossimamente con un aggiornamento gratuito) equivalgono alla modalità 'ranked' di Pokémon Scarlatto e Violetto. In sostanza, i giocatori che prendono parte ai match online in questa modalità devono dare il massimo, poiché in base all'esito dello scontro si può scendere o salire nella classifica e ottenere un riconoscimento di importanza crescente fino ad arrivare al più ambito dagli allenatori di Paldea, ovvero Classe Master Ball.

Gare Online

Le Gare Online sono una peculiare modalità multigiocatore online di Pokémon Scarlatto e Violetto. Attraverso questo menu è possibile prendere parte agli eventi ufficiali organizzati dagli sviluppatori e con regole speciali selezionando 'Gare Ufficiali', invece attraverso la voce 'Gare Private' gli utenti hanno l'opportunità di dare il via a tornei privati o di unirsi alle competizioni degli amici.

Squadre a Nolo

All'interno dell'offerta online di Pokémon Scarlatto e Violetto, la modalità Squadre a Nolo rientra senza ombra di dubbio fra le più interessanti. Grazie a questa opzione, i giocatori possono inserire un codice univoco appartenente ad un altro giocatore per scendere in campo con la sua squadra e magari provare strategie diverse da utilizzare in futuro. Qualsiasi allenatore può sia utilizzare gli ID di altri utenti che condividere il proprio, così che altri possano sfruttare il suo party nelle lotte.

Va precisato che per utilizzare lo Stadio Lotta e le altre funzionalità multigiocatore di Pokémon Scarlatto e Violetto è fondamentale disporre di un account con l'abbonamento al servizio Nintendo Switch Online attivo e aggiornare sempre il titolo all'ultima versione disponibile tramite il download dell'apposita patch.

