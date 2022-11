Pokémon Scarlatto e Violetto: come catturare Rotom e cambiargli forma

La regione di Paldea, teatro delle avventure di Pokémon Scarlatto e Violetto, offre una nutrita serie di Pokémon rari da trovare e catturare. Tra questi c'è anche Rotom, una particolare creatura introdotta per la prima volta nella Quarta Generazione e famosa per la sua capacità di cambiare forma e tipo.

Rotom fa il suo ritorno in Pokémon Scarlatto e Violetto ed è possibile incontrarlo allo stato selvatico. Il mostriciattolo di tipo Elettro e Spettro si può incontrare nei pressi di Porto Marinada e Leudapoli: la creatura appare molto di rado, pertanto non scoraggiatevi se non lo incontrerete subito e fate più volte avanti e indietro nella mappa in attesa che compaia tra i Pokémon selvatici nei pressi delle due città. Una volta trovato ed ingaggiato il combattimento, dato il suo basso livello l'ideale è indebolirlo con mosse non troppo efficaci, come ad esempio Braciere, ed utilizzando un vostro Pokémon di livello simile in modo tale da non mandarlo subito KO.

Una volta catturato Rotom, il passo successivo è capire come cambiargli forma. Per riuscire in questo intento raggiungete il mercato di Porto Marinada: in vendita all'asta troverete un Catalogo Rotom con prezzo di partenza fissato a 500 Pokédollari, dunque iniziate le scommesse (arriverete molto probabilmente a spendere cifre maggiori rispetto a quanto fissato inizialmente) fino a quando non fate vostro il prezioso oggetto.

Lo trovate poi tra gli Oggetti Chiave all'interno del vostro zaino, pronto per essere applicato ai Rotom presenti nel vostro team. All'interno del Catalogo Rotom c'è una vasta scelta di personalizzazioni da applicare alla creatura, che in questo modo può cambiare forma e cambiare di conseguenza il suo tipo: Rotom può diventare di Acqua, Fuoco, Erba, Ghiaccio e Volante, mantenendo Elettro come tipo principale e perdendo le caratteristiche Spettro. Con il cambio di aspetto il mostriciattolo impara anche una nuova mossa collegata al nuovo tipo appena ottenuto.

Per ulteriori consigli, ecco qual è il miglior Starter di Pokémon Scarlatto e Violetto con cui iniziare la partita. E se siete ancora indecisi su quale versione acquistare, ecco cosa cambia tra Pokémon Scarlatto e Violetto.