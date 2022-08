Pokemon Scarlatto e Violetto: come si chiama la nuova Regione del GDR Open World?

Nel mare di sorprese e annunci del Pokémon Presents del 3 agosto troviamo anche la conferma, da parte di Game Freak, del nome e della natura open world della regione che esploreremo da novembre su Switch cimentandoci nelle sfide offerte da Pokemon Scarlatto e Violetto.

La prossima, attesissima avventura di Game Freak vedrà gli Allenatori di tutto il mondo immergersi nelle atmosfere bucoliche di una regione completamente nuova, un microcosmo digitale con tanti biomi naturali e paesini da visitare per ampliare la propria collezione di Pokemon e stringere amicizie durature con i personaggi secondari.

L'esperienza interattiva confezionata da Game Freak ci porterà nella regione di Paldea, una terra selvaggia con vaste praterie, laghi, altissime vette, lande brulle e impervie catene montuose. Nel corso dell'avventura sarà possibile cimentarsi in lotte Pokemon ancora più emozionanti: per aiutarci a coprire le vaste distanze che dividono le diverse aree di cui si compone Paldea, gli sviluppatori giapponesi hanno introdotto dei Pokemon Leggendari cavalcabili, delle creature su cui salire in groppa per sfrecciare tra le praterie, sugli specchi d'acqua dei laghi e tra le nuvole.

Nella regione di Paldea ci saranno anche tanti insediamenti, ciascuno con una propria cultura testimoniata dall'architettura e dal carattere dei propri abitanti. Anche in questo caso, l'originalità la farà da padrona: dalle comunità agricole alle cittadine portuali, ogni villaggio promette di offrire un'esperienza ludica, narrativa e contenutistica unica.

Per orientarsi in questo mare di attività, ambientazioni e insediamenti, i visitatori di Paldea potranno fare affidamento sullo Smart Rotom, uno strumento multifunzione che comprenderà il databse del Pokedex, una mappa interattiva della regione di Paldea e degli strumenti che ci aiuteranno a trovare i Centri Pokemon, le aree dove sarà più facile rintracciare dei Pokemon selvatici e la presenza di città nelle vicinanze.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il riassunto delle novità su Pokemon Scarlatto e Violetto dall'evento organizzato per il 3 agosto da The Pokemon Company.