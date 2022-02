Pokemon Scarlatto e Violetto: come si chiamano gli Starter di nona generazione?

Il primo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto ci permette di fare la conoscenza dei Pokemon Starter di nona generazione, tre nuove creature che apriranno le danze per quanto riguarda i mostriciattoli della prossima generazione di Pokemon.

Ma come si chiamano questi teneri amici? Gli Starter come di consueto saranno tre anche in Pokemon Violetto e Pokemon Scarlatto, di tipo Erba, Fuoco e Acqua: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

Pokemon Scarlatto e Violetto: nuovi Starter

Sprigatito: Pokémon Erbagatto, Starter tipo Erba con Abilità Erbaiuto

Fuecoco: Pokémon Fuocodrillo, Starter tipo Fuoco con Abilità Aiutofuoco

Quaxly: Pokémon Anatroccolo, Starter tipo Acqua con Abilità Acquaiuto

In generale l'accoglienza per i tre nuovi Starter sembra essere positiva a giudicare dai primi commenti, con Quaxly che ha rubato la scena finendo in poche ore protagonista di meme e fan art. Al momento non conosciamo le possibili evoluzioni di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly e possiamo limitarci a riportarvi i nomi dei nuovi Starter di Pokemon Scarlatto e Violetto, in attesa di saperne di più su questi mostri.

Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto arrivano alla fine del 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, la data di uscita non è ancora stata resa nota ma sicuramente ne sapremo di più a cavallo tra la primavera e l'estate, quando la comunicazione diventerà più serrata in vista del debutto a fine anno.