Pokemon Scarlatto e Violetto: come duplicare tutti i Pokemon, anche Shiny

Tramite un glitch di Pokemon Scarlatto e Violetto è possibile duplicare tutti i Pokemon selvatici, compresi i Pokemon Shiny/Cromatici incontrati in giro per Paldea. Ecco il procedimento da seguire per duplicare i mostri all'infinito.

Vi abbiamo già svelato i migliori trucchi per catturare i Pokemon Shiny ma lo YouTuber Austin John ci svela ora un glitch che possiamo utilizzare per duplicare qualsiasi Pokemon, anche quelli Cromatici. Come funziona? E' molto semplice.

Per prima cosa dovrete assicurarvi di imbattervi in un Pokemon tradizionale o Shiny nei pressi di una città che non presenta schermate di caricamento e questo esclude i Centro Pokemon, le sedi del Team Star e Mesapoli. A questo punto, una volta incontrato un Pokemon vi basterà catturarlo e andare verso la città più vicina, non appena vedrete il nome della zona sullo schermo salvate la partita e chiudete il gioco.

Adesso dovrete avviare nuovamente Scarlatto e Violetto, a questo punto troverete il Pokemon precedentemente catturato nel box e nello stesso punto comparirà un secondo esemplare identico che potrete catturare nuovamente, e questo per un numero infinito di volte. Si tratta di un glitch legato alla gestione del salvataggi da parte del gioco e non è escluso che il bug possa essere corretto in futuro con una patch.