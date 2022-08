Pokémon Scarlatto e Violetto: come funziona la Teracristallizzazione?

Tra le novità di Pokémon Scarlatto e Violetto emerse dall’ultimo Pokémon Presents troviamo la Teracristallizzazione, che si preannuncia avere un ruolo a dir poco fondamentale in quello che sarà il nuovo gioco sviluppato da Game Freak. A tal proposito, ecco tutto quello che fareste meglio a sapere su questa meccanica originale.

Presentato come prerogativa della regione di Paldea e di tutti i Pokémon che vivono al suo interno, il fenomeno in questione può essere attivato durante qualsiasi lotta (una sola volta per battaglia), nel tentativo di cambiare le sorti dello scontro. Oltre a mutare l’estetica dei mostri rendendoli brillanti come gemme preziose, questa feature permette loro di adottare nuovi poteri e debolezze attraverso il risveglio del cosiddetto Teratipo.



Ciascun Pokémon ne possiede uno e ne esistono 18 varietà, per un numero considerevole di possibili combinazioni fra questi e i normali tipi a cui siamo abituati. Inoltre, se un Pokémon trasformato dovesse utilizzare una mossa corrispondente al suo teratipo e ad almeno uno dei suoi tipi originali, l’efficacia di quell’attacco risulterebbe aumentata. Per concludere è importante specificare che prima di poter ricorrere alla Teracristallizzazione i giocatori dovranno entrare in possesso di una Terasfera: uno strumento che dopo l’uso dovrà essere ricaricato in un Centro Pokémon o interagendo coi numerosi Teracristalli sparsi per il mondo aperto di Paldea.

