Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere gratis Pikachu teratipo volante

Siamo ormai giunti dal day one di Pokémon Scarlatto e Violetto. L’utenza è in visibilio per l’uscita della nona generazione videoludica di un prodotto che ha saputo conquistare le masse, soprattutto a causa delle innovazioni apportate - stando a quanto si è potuto evincere durante la campagna marketing di Nintendo e The Pokémon Company -.

Parliamo infatti di un gioco che, al di là dell’accoglienza controversa su Nintendo Switch, ha promesso di rinnovare l’intero impianto e l’esperienza di gioco di riferimento, implementando una struttura del world building a mondo aperto, tale da permettere di rivoluzionare l’intero concept che sta alla base delle produzioni targate Pokémon. L’attesa attorno a Pokémon Scarlatto e Violetto è ormai giunta al termine, visto che le due nuove iterazioni sono approdate sui lidi di Nintendo Switch il 18 novembre 2022.

Il desiderio di esplorare l’intera regione di Paldea è molto grande e, soprattutto, di catturare tutti i Pokémon del Pokédex dei capitoli Scarlatto e Violetto, anche ricorrendo ai numerosi regali che vengono rilasciati dal giorno di lancio e non solo sui nuovi titoli di Game Freak e The Pokémon Company. A tal proposito, infatti, sono già in arrivo diversi contenuti per tutti i Pokéallenatori, i quali avranno la possibilità di riscattare l’iconica mascotte del brand Pokémon come regalo di benvenuto: Pikachu. Quest’ultimo avrà una sorpresa in serbo per i giocatori, trattandosi di un Pikachu molto speciale dal tipo raro. Ma come si può ottenere il Pikachu dal teratipo volante?

Come riscattare Pikachu teratipo volante

Per poter inserire questo inedito Pikachu nel vostro team sarà necessario compiere i seguenti passaggi, così da entrare definitivamente in possesso di questo tanto desiderato mostriciattolo tascabile:

Andate nel menu principale a comparsa avviando la vostra partita

Scorrete verso il basso, giungendo alla voce Poképortale – tale funzione non sarà disponibile sin da subito, bensì proseguendo con la propria avventura. Sarete in modo di ottenere tale opzione all’incirca dopo un’ora di gioco

Una volta giunti nel menu del Poképortale, selezionate“Dono Segreto

Infine, cliccate sulla voce ricevi tramite internet

Al compimento di tale procedura, nel corso della quale il gioco salverà in automatico i vostri progressi, potrete finalmente entrare in possesso del tanto ambito Pikachu dal teratipo volante. Il Pokémon sarà disponibile per tutti al livello cinque e sarà di tipo elettro-volante. Il Pikachu in oggetto possiede le seguenti mosse:

Volo

Colpocoda

Tuonoshock

Attacco rapido

Disponibile sin dal 18 novembre 2022, data del day one del gioco, il Pikachu sarà gratuitamente disponibile per tutti fino al 28 febbraio 2023. Il Pikachu elettro-volante accompagnerà il giocatore sin dalle primissime battute di gioco – a patto che lo inseriate nel team con voi e che lo abbiate riscattato – in direzione di una nuova e grande avventura nella regione di Paldea, ricca di terre, luoghi e Pokémon da scoprire.



La rinnovata esperienza di gioco è un elemento cardine dell’intera produzione targata The Pokémon Company e Game Freak e, qualora foste interessati a conoscere la nostra opinione sui nuovi arrivati titoli di nona generazione del brand Pokémon, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.