Pokemon Scarlatto e Violetto: come ottenere tutti gli starter nella stessa partita

Sappiamo molto bene quanto sia difficile scegliere uno starter in Pokémon Scarlatto e Violetto. A prescindere da quale sia la vostra decisione iniziale, però, è doveroso farvi conoscere le tecniche che permettono di ottenere anche gli altri due Pokémon nel corso dell'avventura ambientata a Paldea.

Va precisato che non esiste alcun modo per catturare Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, poiché i tre Pokémon in questione non fanno parte delle creature che si possono reperire allo stato brado in giro per Paldea. Vi sono però due trucchetti molto semplici che i giocatori possono sfruttare per entrare in possesso di tutti e tre i mostriciattoli tascabili. Scopriamoli insieme.

Scambio

La prima tecnica per ottenere Sprigatito, Fuecoco e Quaxly è quella di procedere con lo scambio. Esistono altri giocatori in giro per il mondo che possiedono più versioni dello stesso starter e sono disposti a scambiarle con altri allenatori. È quindi possibile sfruttare questa particolare funzionalità online per dare via un Pokémon al quale non siete interessati per ricevere uno dei tre iniziali. Se nessuno vuole un Pokémon diverso da uno starter nello scambio, proseguite nella lettura della guida per duplicare quello che avete scelto all'inizio del gioco.

Come far riprodurre i Pokémon

Che abbiate scelto Sprigatito, Fuecoco o Quaxly, sappiate che è possibile duplicare il vostro fedele compagno grazie al breeding, funzionalità che consente di far riprodurre i Pokémon e di ottenerne uno extra sotto forma di uovo, al cui interno si nasconde una creatura uguale a quella del mostro di sesso femminile coinvolto nell'operazione. Per iniziare, aprite il menu con il tasto X, selezionate Box e fate in modo che all'interno della squadra vi siano solo due Pokémon: la coppia deve essere formata da due creature uguali (un maschio ed una femmina), oppure da un qualsiasi Pokémon e Ditto. A questo punto riaprite il menu e selezionate Picnic, così che il vostro allenatore possa allestire un tavolo in qualsiasi punto dell'open world di Paldea. Ora non resta altro da fare che restare in piedi vicino al tavolo e attendere che si vengano a creare le uova nel cestino: ogni tanto interagite con l'oggetto e raccogliete eventuali uova al suo interno. Raccolte le uova, inseritele nella squadra tramite l'opzione Box del menu principale e continuate a giocare fino alla loro schiusura. Sappiate che avere nel party un Pokémon con la mossa Corpodifuoco va a dimezzare il numero di passi necessario all'apertura dell'uovo: potreste quindi catturare Fletchling nell'area iniziale del gioco e farlo evolvere prima in Fletchinder (livello 17) e poi in Talonflame (livello 35), così che disponga dell'utile tecnica. Per massimizzare la produzione di uova, inoltre, vi suggeriamo di recarvi al Café Sabbiadorata e acquistare una Quesadilla al prezzo di 1.600 Pokédollari. Questo alimento offre diversi bonus, tra i quali vi è anche Potere Uovo, che va ad aumentare la velocità di generazione delle uova.

Come catturare un Ditto

Chi vuole dedicarsi al breeding non può rinunciare a Ditto, il Pokèmon gelatinoso di colore viola che può assumere qualsiasi forma e consente di 'duplicare' i mostri a prescindere dal loro sesso. Potete trovare Ditto nella porzione della mappa compresa fra l'Area 2 e l'Area 3 Ovest, sebbene non si possa vedere direttamente la creatura a schermo. Gironzolate per questi luoghi della mappa fino a quando non vedrete l'icona di Ditto sulla mini-mappa, a quel punto avvicinatevi ai vari Pokémon della zona e agganciateli tenendo premuto il tasto ZL: noterete che il Pokémon selvatico viene evidenziato e, nel caso in cui dovesse trattarsi di Ditto, il suo nome non è presente a schermo e al suo posto vi sono dei punti interrogativi (potrebbe anche trattarsi di una creatura che non avete mai incontrato prima). Catturate quindi la creatura in questione con una Mega Ball e potrete aggiungere un preziosissimo Ditto alla vostra collezione.

Avete già dato un'occhiata ai nostri consigli su come utilizzare la Teracristallizzazione in Pokemon Scarlatto e Violetto? Sulle nostre pagine trovate anche la guida con i migliori trucchi per catturare Pokemon Shiny in Pokemon Scarlatto e Violetto.