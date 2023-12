Pokémon Scarlatto e Violetto: come riscattare Lucario Shiny gratis con codice di dicembre

Nintendo e GameFreak hanno annunciato l'arrivo di una nuova ed interessante iniziativa legata a Pokémon Scarlatto e Violetto, visto che un codice promozionale nuovo di zecca permette a tutti i possessori dell'esclusiva Switch di accaparrarsi un Lucario Shiny.

Ecco di seguito il codice che permette di ottenere la ricompensa in Pokémon Scarlatto e Violetto:

SH1NYBUDDY

Per chi non lo sapesse, il procedimento utile per riscattare i codici in Pokémon Scarlatto e Violetto è molto semplice e richiede pochissimi passaggi. Dopo aver eseguito l'accesso al menu con la pressione del tasto X, bisogna selezionare il Poképortale ed infine scegliere l'opzione 'Dono Segreto': a questo punto occorre cliccare sulla voce 'Tramite codice seriale/password'. Lo step successivo consiste nell’immissione della sequenza di numeri e lettere indicata poco più sopra, per poi confermarla e visualizzare a schermo l’animazione che segnala l’arrivo della ricompensa gratis.

Come la maggior parte dei codici promozionali di Pokémon, gli allenatori potranno procedere con il riscatto solo ed esclusivamente per un periodo di tempo limitato. In questo caso, il codice resterà valido fino al prossimo 4 gennaio 2024 alle ore 00:59 del fuso orario italiano.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima promozione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video con le ultime novità di Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero: Il Disco Indaco.