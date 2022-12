Pokémon Scarlatto e Violetto: come sbloccare i Raid a 6 Stelle

I Raid a 6 stelle sono indubbiamente le sfide più difficili che è possibile incontrare all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto: prima di affrontarle, assicuratevi di rispettare tutti i requisiti per sbloccarle e di avere a disposizione un team di creature molto forti.

Nello specifico, prima di potervi dedicare ai Raid a 6 stelle dovrete obbligatoriamente sbloccare quelli a 5 stelle, i quali a loro volta non sono accessibili fin dall'inizio della vostra avventura. La regione di Paldea è inizialmente costellato da numerosi Raid Teracristal (a proposito, ecco come funzionano i Raid Teracristal in Pokémon Scarlatto e Violetto), i quali permettono di dare il via a raid di livello uno, due, tre e quattro, con un crescente tasso di sfida. Dopo aver completato la storia principale del gioco, tuttavia, sbloccherete i Raid di livello cinque, che da quel momento inizieranno a comparire all'interno della mappa.

Una volta raggiunto questo obiettivo, potrete finalmente cominciare a completare gli altri requisiti per lo sblocco dei raid di tier 6. Per prima cosa, dovrete battere nuovamente tutti i campioni delle otto palestre per conto di Geeta. Successivamente, dovrete vincere anche il Grande Torneo Scolastico. Infine, dovrete dedicarvi al completamento di una serie di raid a cinque stelle.

Una volta ottenuti tutti i requisiti necessari, riceverete una chiamata telefonica da Jacq, il quale vi confermerà che alcuni raid speciali ed estremamente potenti hanno cominciato ad apparire in tutta Paldea. Per trovarli dovrete però esaminare manualmente i vari cristalli sparsi per il mondo di gioco, in modo tale da scoprire il numero di stelle associate a ciascuno di essi. Una volta scoperto potrete finalmente affrontare la nuova sfida: prima di cominciare vi consigliamo di portare con voi i vostri migliori Pokémon, possibilmente di livello pari o superiore a 90. Si tratta quindi di combattimenti estremamente difficili da superare, ma che garantiscono ricompense di enorme valore.

