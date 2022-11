Pokémon Scarlatto e Violetto: come scattarsi un selfie con il Rotom Phone

Continuano a passare i giorni dal rilascio ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, le nuove avventure Pokémon targate Game Freak e The Pokémon Company che gettano le basi per il nuovo corso di una delle saghe videoludiche più importanti e redditizie al mondo, ed il successo dei due nuovi prodotti è planetario.

Proprio per questo, Pokémon Scarlatto e Violetto sono i titoli più preordinati di sempre del brand, ma non solo. Infatti, la nona generazione Pokémon ha decretato il secondo miglior lancio in Inghilterra dal 1999 – data di pubblicazione di Pokémon Rosso e Blu sul suolo europeo – ad oggi. La crescita dei prodotti dedicati ai simpatici mostriciattoli tascabili è esponenziale e ciò lo dimostra l’interesse registrato attorno alle nuove iterazioni Scarlatto e Violetto. L’approdo degli stilemi del genere open world nel brand Pokémon, dapprima intravisto timidamente con Leggende Pokémon Arceus, garantisce – almeno sulla carta – un punto di svolta nel concept in parte limitato da una formula ludica tanto divertente quanto antiquata.

Ciò nonostante, i trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno costituito una campagna marketing aggressiva ed efficace, hanno mostrato i muscoli di una produzione che ha promesso tanta innovazione, sia nelle dinamiche principali che in quelle secondarie. Tra quest’ultime, ad esempio, possiamo citare la simpatica meccanica del Rotom Phone, già introdotta in Pokémon Spada e Scudo e che permette di accedere ad alcune funzioni principali come quella del Pokédex, anche se i titoli di nona generazione permettono al giocatore di prendersi un momento di pausa dalla sua avventura principale concedendosi qualche scatto fotografico al mondo di gioco o a sé stessi. Ma come si attiva la funzione dei Selfie su Pokémon Scarlatto e Violetto?

Come attivare la macchina fotografica del Rotom Phone su Pokémon Scarlatto e Violetto

Per accedere alla sopracitata feature sarà necessario raggiungere Los Platos. Giunti alla meta in questione, la quale sarà accessibile nelle prime ore di gioco, il Rotom Phone garantirà la possibilità di usare la fotocamera, così da poter catturare con un’istantanea tutto ciò che attirerà la vostra attenzione nelle molte ore che seguiranno il vostro cammino in quel di Paldea. Il tutto richiederà al giocatore di premere il tasto giù del proprio Joy-Con sinistro o del Pro controller di Nintendo Switch.

Tuttavia, come si può intuire dai righi poco più su, il Rotom Phone non permette di fare solo questo. Infatti, basterà premere il tasto “Y” rimanendo all’interno della modalità macchina fotografica per accedere alla tanto ambita funzione dei selfie. È arrivato quindi il momento di passare in rassegna tutti i filtri e le pose che caratterizzano una possibilità secondaria ma comunque divertente per tutti gli utenti, i quali dovranno limitarsi alla semplicissima pressione dell’apposito pulsante per l’acquisizione delle istantanee su Nintendo Switch. Gotta Catch ‘Em All! ma prendetevi anche un momento per qualche selfie da soli o con i vostri simpatici e fedeli compagni d’avventura.

Filtri e pose della modalità selfie

In totale vi è a disposizione di qualsiasi utente circa una dozzina di filtri per le proprie istantanee e sei pose per il proprio alter ego digitale. Purtroppo, non vi è una grande mole contenutistica di elementi di personalizzazione delle proprie fotografie, anche in previsione del fatto che non vi sono – al momento – informazioni ufficiali sul rilascio di qualche DLC gratuito che garantisca l’accesso ad un numero maggiore di filtri e pose o di ulteriori elementi secondari per le fotografie.



Ciò nonostante, tutto ciò che al momento è messo a disposizione dell’utente saprà garantire dei momenti di divertimento per la produzione artistica, alternando fasi da allenatori in erba a fotografi in erba. Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei filtri e delle pose esistenti, a cui farà seguito una galleria di immagini catturate direttamente dal Rotom Phone.

Filtri:

Lente Fish-Eye

Effetto sfocatura

Effetto Starbust

Effetto pellicola cinematografica

Effetto camera giocattolo

Effetto monocromatico

Effetto seppia

Effetto cool

Effetto retrò

Effetto vivido

Effetto sognante

Pose:

Pace!

Ruggito!

Che cos’è?

Ciao!

Oh, cielo!

Fai il bravo

Ringraziamo la redazione di Nintendo Life per aver fornito le immagini catturate su Pokémon Scarlatto e Violetto. Si conclude così la rassegna su tutto ciò che caratterizza la sopracitata meccanica presente nei nuovi titoli Pokémon. Qualora foste interessati alle nostre opinioni sui titoli di nona generazione, vi rimandiamo alla recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.