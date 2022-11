Pokémon Scarlatto e Violetto: come far evolvere tutti i nuovi Pokémon

Dopo una lunga attesa che ha attanagliato i fan per mesi, siamo finalmente giunti al giorno dell’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto. Le aspettative attorno alla nona generazione del brand targato The Pokémon Company e Game Freak sono molto alte e, nelle pagine di Everyeye, trovate anche la nostrarecensione di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Pur avendo ricevuto un'accoglienza controversa su Nintendo Switch, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno generato molta curiosità attorno all’intero franchise, il quale potrebbe essere riscoperto da molti utenti, che si tratti dei fan della prima ora di Pokémon o novizi della saga, anche a causa del “rivoluzionario” impianto di gioco dalle tinte open world – parliamo di un’innovazione per la saga e non in senso assoluto – che tenta di rinnovare una formula di gioco stagnante anche a causa dei molti anni alle sue spalle.

Ciò non di meno, i fan sono in visibilio per l’uscita di questi nuovi capitoli, pronti ad immergersi in una nuova grande avventura andando alla ricerca del miglior starter per iniziare il proprio viaggio all’insegna del divertimento e del completamento del proprio Pokédex. Ciò nonostante, il vero perno dell’intera esperienza di gioco è la scoperta dei nuovi mostriciattoli tascabili introdotti con l’approdo di un nuovo capitolo della saga, i quali andranno ad arricchire ulteriormente il numero totale di creature da scoprire – molto vicino all’ordine delle migliaia -. Dunque, come per le altre generazioni videoludiche che hanno preceduto questi nuovi titoli, è giunto il momento di scoprire come far evolvere i nuovi Pokémon in Pokémon Scarlatto e Violetto.

Evoluzioni mediante livellamento delle creature

Come sempre, una buona parte di mostriciattoli tascabili potranno proseguire con la propria linea evolutiva attraverso l’incremento del proprio livello. Si tratta di una meccanica a cui i giocatori sono stati abituati ormai da tantissimi anni, ma quali sono i Pokémon che si evolvono così? Qui di seguito vi riportiamo la lista completa:

Sprigatito, che si evolve in Floragato arrivando al livello 16

Floragato, che si evolve in Meowscarada dal livello 36

Fuecoco, che si evolve in Crocalor dal livello 16

Crocalor, che si evolve in Skeledirge giungendo ad un livello pari a 36

Quaxly diverrà Quaxwell dal livello 16

Quaxwell. Il Pokémon si evolverà in Quaquaval dal livello 36

Nymble si evolverà in Lokix dal livello 24

Pawmi, che si evolve in Pawmo dal livello 18

Wooper forma Paldea, che si evolve in Clodsire dal livello 20

Fidough diverrà un Dachsbun a partire dal livello 26

Smoliv si evolverà dapprima in un Dolliv dal livello 25 e successivamente in Arboliva dal livello 35

Nacli. Il Pokémon si evolverà in Naclstack dal livello 24

Naclstack che si evolve in in Garganacl a partire dal livello 38

Wattler si evolve in Kilowattrel dal livello 25

Maschiff diverrà un Mabosstiff dal livello 30

Shroodle si evolve in Grafaiai dal livello 28

Toedscool, che diviene un Toedscruel con il raggiungimento del livello 30

Fittle si evolve in Espathra dal livello 35

Tinkatink diviene un Tinkatuff dal livello 24 e un Tinkaton con il raggiungimento del livello 38

Wiglett diverrà un Wugtrio dal livello 26

Varoom, che si evolve in Revavroom dal livello 40

Glimmet, che si evolve in Glimmora dal livello 35

Frigibax diviene Arctibax dal livello 35 e poi un Baxcalibur dal livello 54

Pokémon che si evolvono mediate alcune condizioni

Dopo aver passato in rassegna la lista di creature che richiedono un determinato livello come condizione necessaria e sufficiente per divenire un nuovo Pokémon, passiamo adesso a tutti quei mostriciattoli tascabili che cambiano forma a partire da alcune condizioni:

Tandemaus si evolverà in un Maushold non appena sferrerà il colpo del KO e aumenterà di livello in seguito ad esso. Ciò sarà possibile dal livello 25 in poi

Bisharp diverrà un Kingambit aumentando di livello dopo aver sconfitto un gruppo di tre Bisharp con il proprio Pokémon. Quest’ultimo dovrà tenere lo strumento cresta del leader

Finizen cambierà forma divenendo un Palafin dal livello 38 a salire, a patto che si giochi in modalità multigiocatore con qualcuno

Greavard si evolverà in Houndstone salendo di livello, a partire dal 30 a salire, durante la notte

Pokémon che si evolvono mediante l’uso di oggetti

Passiamo adesso in rassegna la lista di Pokémon che richiedono l’uso di un determinato oggetto per raggiungere un nuovo step nella propria linea evolutiva

Charcadet si può evolvere in Armarouge solo su Pokémon Scarlatto, usando l’armatura propiziatoria ottenibile da un NPC di Zapapico attraverso lo scambio con dieci materiali Bronzor

Charcadet si può evolvere in Ceruledge solo su Pokémon Violetto, usando sempre l’armatura propiziatoria ottenibile dall’ NPC di Zapapico cedendo dieci materiali Sinistea

Tabdulb cambierà forma in Bellibolt con una pietra tuono

Capsakid diverrà Scovillain con una pietra fuoco

Cetoddle si evolverà in Cetitan con una pietra ghiaccio

Evoluzione mediante l’utilizzo di mosse

Alcuni Pokémon si possono evolvere mediante l’utilizzo di specifiche mosse, che dovranno essere utilizzato per un determinato numero di volte.

Primeape si evolve in Annihilape livellando dal livello 35 e usando venti o più volte la mossa pugno di rabbia

Dunsparce cambierà la sua forma in Dudunsparce a partire dal livello 32 possedendo iper-trapano nel suo parco mosse

Girafarig diviene Farigiraf possedendo trave gemella nel suo parco mosse e livellando dal livello 32

Evoluzioni Let’s Go!

Per fare in modo che i Pokémon che beneficiano di questa funzionalità si evolvano, è richiesto al Pokémon di compiere un certo numero di passi con l’implementazione della modalità “Let’s Go!”.

Pawmo si evolverà in Pawmot attraverso l’incremento di livello dopo aver fatto compiere al Pokémon almeno mille passi

Bramblin si evolverà in Brambleghast livellando e compiendo – il Pokémon stesso - almeno mille passi

Rellor diverrà Rabsca compiendo mille passi nel terreno fangoso

Evoluzione di Gimmighoul

L’ultima evoluzione da prendere in esame è quella di Gimmighoul, che diverrà un Gholdengo aumentando di livello a patto che si abbiano con sé almeno 999 monete Gimmighoul nella propria borsa.