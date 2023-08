Pokémon Scarlatto e Violetto: compatibilità di Pokémon Home con il DLC grazie alla 3.1.0

Di recente abbiamo assistito alle tante novità di Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero con il video gameplay rilasciato a seguito del Pokémon Presents di agosto. Il lancio della prima delle due parti del DLC si avvicina, ma le informazioni non sono terminate qui: il Tesoro dell'Area Zero sarà compatibile con Pokémon Home.

Oltre all'aver svelato tutti i nuovi Pokémon di Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero, Game Freak ha comunicato l'arrivo della patch 3.1.0 di Pokémon Home. Attualmente non è stata rivelata l'esatta data di rilascio dell'aggiornamento, ma l'account ufficiale di Poké_times ha confermato che la prima parte del contenuto aggiuntivo a pagamento dell'ultima iterazione di Pokémon sarà supportata dalla suddetta App.

Grazie a ciò, gli allenatori Pokémon di tutto il mondo potranno gestire i componenti del proprio team di Pokémon Scarlatto e Violetto il Tesoro dell'Area Zero con l'uso di Pokémon Home. A questo punto, non ci resta che attendere quando verrà rilasciato il suddetto aggiornamento di Pokémon Home. Che sia in dirittura d'arrivo per il 13 settembre, data di pubblicazione del primo DLC? O che possa sopraggiungere la 3.1.0 prima della data in questione? Le sorprese del DLC il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto continuano ad essere tante.