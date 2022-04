Pokémon, in attesa di Scarlatto e Violetto: ecco il cosplay definitivo con Charmender!

In attesa di poter fare la diretta conoscenza dei tre Starter di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, un vero appassionato delle creature Game Freak ha deciso di cimentarsi in una simpatica attività artistica.

Attivo su Twitter come "Kagerou Works", il videogiocatore giapponese ha infatti deciso di sfruttare una stampante 3D per dare vita ad una replica a grandezza naturale di Charmender. Lo Starter di tipo Fuoco parte della Prima Generazione di Pokémon ha dunque preso vita grazie allo strumento, traducendosi in una riproduzione davvero convincente. Alto 60 centimetri e dal peso di poco superiore agli 8 kg, questo realistico Charmender vanta persino una punta della coda realizzata in vetroresina, così da simulare l'effetto della caratteristica fiammella del Pocket Monster. Se ciò non bastasse, sappiate che al suo interno si cela anche un LED che simula ulteriormente l'effetto fuoco, e che può essere comandato a distanza grazie ad un telecomando!



La divertente creazione non poteva ovviamente essere relegata ad un laboratorio Pokémon, e per questa ragione l'appassionato ha deciso di impiegarla per la realizzazione di un divertente shooting fotografico. Travestitosi da Allenatore, "Kagerou Works" ha portato il suo nuovo Charmender nel bosco, per una piacevole giornata di campeggio. Direttamente in calce a questa news, trovate gli scatti che hanno immortalato questo cosplay definitivo: cosa ve ne pare?



In chiusura, vi ricordiamo che l'open world di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto debutterà in esclusiva su Nintendo Switch entro la fine del 2022.