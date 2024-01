Pokemon Scarlatto e Violetto: Crinealato e Colloferreo protagonisti dei Raid Teracristal

Ormai terminati i Raid Teracristal natalizi di Pokemon Scarlatto e Violetto, per i ragazzi di Game Freak è tempo di inaugurare una nuova serie di battaglie incentrate, questa volta, su Crinealato e Colloferreo.

A partire da venerdì 26 gennaio e fino alla sera di domenica 28 gennaio, tutti gli Allenatori di Paldea sono invitati a partecipare alle battaglie Raid Teracristal che avranno per protagonisti Crinealato (in Pokemon Scarlatto) e Colloferreo (in Pokemon Violetto).

Questi Pokemon avranno diversi Teratipi, da qui l'importanza delle strategie da attuare per sfidarli dopo essersi uniti alle battaglie organizzate dagli Allenatori di Scarlatto e Violetto desiderosi di completare la propria collezione di Pokemon Paradosso.

Come di consueto, per partecipare ai Raid Teracristal basta scaricare le ultime notizie da Pokeportale selezionando i Regali Misteriosi dall'apposita sezione, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online per poter cimentarsi in queste speciali sfide votate al multiplayer.

A partire dal 25 gennaio, inoltre, Gyarados si unirà alla mischia in Pokémon Unite: questo formidabile Pokemon vanta tutta una serie di mosse entusiasmanti tra cui scegliere, come Cascata che gli consente di caricare tre volte di fila a una velocità incredibile infliggendo danni agli avversari colpiti. Tornando all'open world di Game Freak in esclusiva Nintendo Switch, qui trovate il nostro approfondimento su Pokemon Scarlatto e Violetto, un viaggio turistico a Paldea.