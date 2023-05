Pokémon Scarlatto e Violetto: tutti i dettagli sui Raid di Grandizanne e Solcoferreo

Game Freak ha da poco svelato tutte le informazioni relative ai prossimi eventi a tempo limitato di Pokémon Scarlatto e Violetto, l'esclusiva Nintendo Switch che si prepara ad accogliere due importanti creature con altrettanti Raid Teracristal.

A partire dal 19 maggio 2023 alle ore 2:00 del fuso orario italiano, in Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno i raid dedicati a Grandizanne e Solcoferreo. Il primo mostro potrà essere affrontato dai soli possessori di Pokémon Scarlatto, invece il secondo da chi è in possesso di una copia di Pokémon Violetto. Come al solito, tale limitazione potrà essere aggirata facendosi invitare in partita da un altro utente che ha accesso al Raid Teracristal con l'altra creatura. Nel caso di Grandizanne, la versione al centro del raid è di tipo Terra-Lotta, invece Solcoferreo è di tipo Terra-Acciaio.

Per tutta la durata dell'evento, i giocatori potranno affrontare più volte questi temibili nemici e provare ad ottenere alcune ricompense esclusive. Ovviamente la durata dell'evento sarà molto limitata nel tempo e avrete solo fino al 22 maggio 2023 alle ore 1:59 italiane per completare i Raid Teracristal.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sui successivi raid del gioco, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto 22 milioni di copie e si avvicinano a Spada e Scudo.