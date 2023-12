Pokemon Scarlatto e Violetto: Dialga e Palkia protagonisti dei nuovi Raid Teracristal

L'esperienza open world offerta da Pokemon Scarlatto e Violetto si espande su Nintendo Switch per fare spazio al nuovo Raid Teracristal, un'attività a 5 stelle con protagonisti i due Pokemon Leggendari Dialga e Palkia

Entrambi i Dialga e Palkia che appaiono durante questo evento hanno come Teratipo Drago e possono essere catturati una sola volta per ogni salvataggio; è comunque possibile partecipare alle nuove Battaglie Raid Teracristal contro questi Pokemon per ricevere altre ricompense, nel caso in cui li aveste già catturati con il vostro Allenatore.

La nuova sfida propostaci da Game Freak è già attiva da venerdì 8 dicembre e lo sarà fino a giovedì 21 dicembre, coinvolgendo tutti gli esploratori di Paldea con una battaglia che richiede la massima concentrazione ed esperienza per poter essere portata a termine.

Come di consueto, chi desidera partecipare a questo e ai futuri Raid Teracristal non deve fare altro che scaricare le ultime notizie dal Pokeportale e controllare le attività più recenti per accettare la nuova Battaglia: non è necessario possedere un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le notizie più aggiornate dal Pokeportale di Pokemon Scarlatto e Violetto.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento con le novità in video di Pokémon Scarlatto e Violetto Il Tesoro dell'Area Zero: Il Disco Indaco, l'espansione in arrivo il 14 dicembre in esclusiva su Nintendo Switch che porterà gli Allenatori a esplorare l'ipertecnologico Istituto Mirtillo per vivere nuove avventura all'interno di quattro grandi Settori contraddistinti da un proprio bioma e da una fauna autoctona di Pokemon vecchi e nuovi.