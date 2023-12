Pokémon Scarlatto e Violetto Il Disco Indaco: trailer e novità in arrivo sul secondo DLC

Dopo essersi goduti La Maschera Turchese, la prima parte del DLC Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto, i fan attendono con impazienza l'arrivo di Il Disco Indaco, seconda parte della grossa espansione pensata per i giochi di Nona Generazione. E diverse novità sono dietro l'angolo.

Nintendo e Game Freak hanno confermato che un nuovo trailer tutto incentrato su Il Disco Indaco verrà pubblicato alle ore 15:00 italiane del 7 dicembre 2023, pronto a mostrare in azione il proseguo del DLC Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto. Aspettiamoci dunque tanti nuovi dettagli sui contenuti dell'espansione in termini non solo di nuove sfide e scenari da esplorare, ma anche dei Pokémon che verranno aggiunti per l'occasione.

Ricordiamo inoltre che l'esordio del DLC è molto vicino: Il Disco Indaco di Pokémon Scarlatto e Violetto esce il 14 dicembre 2023 su Nintendo Switch, portando così a conclusione l'espansione Il Tesoro dell'Area Zero la cui prima parte è stata pubblicata lo scorso settembre. Per adesso gli autori non hanno svelato se sono previsti ulteriori grossi DLC in futuro, ma intanto gli appassionati di Pokémon possono aspettarsi una conclusione per Il Tesoro dell'Area Zero ricca di novità e sorprese.

Appuntamento dunque al primo pomeriggio del 7 dicembre per scoprire maggiormente nel dettaglio cosa ha in serbo Game Freak per i suoi giocatori.