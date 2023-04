Pokémon Scarlatto e Violetto: Ditto protagonista del nuovo Raid, ecco quando inizia

Tempo di un nuovo Raid Teracristallo per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto. Al centro del prossimo evento ci sarà Ditto, il celebre Pokémon di Prima Generazione capace di trasformarsi nella copia perfetta dei suoi avversari.

Il Raid Teracristallo a 5 Stelle incentrato su Ditto avrà inizio alle 02:00 dei 7 aprile 2023, e andrà avanti fino alle 01:59 del successivo lunedì 10 aprile. Scendendo maggiormente nei dettagli, la creatura avrà un teratipo puramente casuale e comparirà ai giocatori con almeno 5 statistiche con IV al massimo: ciò rende dunque estremamente utile catturarne il maggior numero possibile, considerato tra l'altro che al momento non è chiaro quando e se questo specifico evento verrà riproposto in futuro, sempre con Ditto protagonista.

Al contrario, il Raid Teracristallo di Samurott in Pokémon Scarlatto e Violetto è pronto a ripetersi: dopo il primo round svoltosi dal 31 marzo al 3 aprile, sempre tra il 7 ed il 10 aprile anche Samurott tornerà ad essere al centro dei Raid, permettendo a tutti coloro che hanno saltato il precedente appuntamento di recuperare l'occasione mancata e mettere così le mani sopra questo Pokémon speciale.

Ricordiamo inoltre che, verso la fine di aprile, dovrebbe arrivare una patch per risolvere il Bad Egg in Pokémon Scarlatto e Violetto, sebbene per adesso manchi una data certa su quando questo aggiornamento verrà effettivamente pubblicato.