Pokémon Scarlatto e Violetto diversi da Arceus: meccaniche di cattura tradizionali?

È bello essere fan dei Pokémon di questi tempi: dopo aver accolto Arceus, una delle community più estese dell'intero mondo dei videogiochi può guardare con entusiasmo anche al futuro, dal momento che nel corso del 2022 è attesa la pubblicazione dei nuovi capitoli della serie regolare, Pokémn Scarlatto e Violetto.

Sono molte le informazioni già svelate - incluso il trio di Pokémon starter di nona generazione - ma ai fan piace sempre andare oltre. Sulla base di alcune evidenze, la community è convinta che Scarlatto e Violetto reintrodurranno le meccaniche di cattura tradizionali, discostandosi quindi dal nuovo sistema proposto in Leggende Pokémon: Arceus.

Alla base della teoria c'è un estratto della descrizione reperibile sul sito ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, che recita: "Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Potrai osservare i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Potrai rivivere l'essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un'avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età".​ Il testo, oltre ad introdurre il nuovo open world, parla chiaramente di un ritorno all'essenza della serie, lasciando intendere che i mostriciattoli potranno essere catturati solo dopo essere stati indeboliti in battaglia, come ai cari vecchi tempi. In Pokémon Scarlatto e Violetto, quindi, non dovrebbe essere possibile andare in giro per l'overworld a lanciare Poké Ball. A sostegno di questa teoria c'è anche uno screenshot che mostra l'allenatore e il suo Pikachu battagliare contro un Larvitar selvaggio.

Sebbene queste informazioni non siano esaustive, la supposizione della comunità ci sembra più che legittima. Voi cosa ne pensate? Se volete saperne di più sulla nuova accoppiata della serie principale, leggete la nostra anteprima di Pokémon Scarlatto e Violetto.