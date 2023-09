Pokémon Scarlatto e Violetto: il primo DLC conferma la teoria dei fan sul secondo DLC

Adesso che La Maschera Turchese, prima parte del DLC Il Tesoro dell'Area Zero è disponibile all'acquisto per tutti i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, possiamo finalmente dare per certa una teoria che serpeggiava tra i fan già da diverso tempo. Curiosi di sapere di cosa state parlando? Occhio che troverete degli spoiler...

La Maschera Turchese accompagna gli allenatori in gita scolastica fino ai confini della regione di Paldea, più precisamente in un luogo chiamato Nordivia. Qui incontrano Ms. Briar, un'insegnante dell'Istituto Mirtillo che funge da guida sul campo. Nintendo ha già confermato da tempo che la seconda parte del DLC, Il Disco Indaco, sarà invece ambientata proprio nell'Istituto Mirtillo, tuttavia l'esatta ubicazione di quest'ultimo fino ad oggi era ignota, nonché oggetto di speculazioni da parte dei giocatori.

Durante la campagna promozionale del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto i fan più attenti avevano scovato dei riferimenti alla regione di Unova e a Pokémon Bianco e Nero, i quali avevano a loro volta alimentato due differenti teorie: la prima indicava Unova come ambientazione del DLC, mentre la seconda, sicuramente più ambiziosa e fantasiosa, puntava sul possibile arrivo di un remake di Bianco e Nero.

Ebbene, adesso possiamo con dire con certezza che ad essere esatta è la prima delle due teorie. All'inizio di La Maschera Turchese Ms. Briar rivela che l'Accademia Mirtillo si trova nella regione di Unova. Dunque, dal momento che la Parte 2 del DLC sarà ambientata nella scuola (lo dice Nintendo, eh!), possiamo affermare con certezza che presto gli allenatori avranno modo di tornare nella regione che aveva già fatto da sfondo per le avventure di Bianco e Nero!

E la seconda teoria? Beh, non possiamo ancora dare per certa l'esistenza del Remake di Pokémon Bianco e Nero, tuttavia c'è da dire che degli indizi a favore sono stati scovati anche nel GCC Pokémon.