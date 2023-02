Pokemon Scarlatto e Violetto: il DLC espande il Pokedex con nuove creature e vecchi amici

Contestualmente all'annuncio del Tesoro dell'Area Zero di Pokemon Scarlatto e Violetto arriva anche la conferma, da parte di Game Freak, dell'espansione del Pokedex per fare spazio a nuove creature e a vecchie conoscenze.

Grazie al ricco pacchetto contenutistico confezionato dagli sviluppatori giapponesi, gli Allenatori di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto potranno cimentarsi in una serie di sfide inedite e avranno modo di ampliare il proprio catalogo di Pokemon con l'introduzione di ben 230 creature.

Chi si immergerà nelle atmosfere delle espansioni legate al Tesoro dell'Area Zero, di conseguenza, avrà l'opportunità di ampliare in maniera sensibile la propria collezione di Pokemon: delle oltre duecenti creature aggiuntive promesse da Game Freak, molte proverranno dai capitoli passati della serie, con aggiornamenti grafici e innovazioni nelle abilità, nelle strategie di combattimento e puramente caratteriali che interesseranno ogni Pokemon.

Non meno importanti sono poi gli interventi compiuti dagli sviluppatori nipponici per sorprendere i fan vecchi e nuovi della serie con l'introduzione di Pokemon del tutto inediti. Nel primo capitolo del DLC di Scarlatto e Violetto, La Maschera Turchese, gli esploratori della regione di Nordivia potranno incontrare Ogerpon, mentre i visitatori dell'Accademia Mirtillo del secondo DLC Il Disco Indaco avranno modo di incontrare la creatura cristallina Terapagos. Nell'elenco dei nuovi Pokemon figurano anche Zebstrika e Dewgong, due dei tanti abitanti delle aree esterne a Paldea che dovremo esplorare tra l'autunno e l'inverno di quest'anno su Nintendo Switch.

Per un ulteriore approfondimento sulle novità e sulle ultime sorprese a tema Pokemon, qui trovate il nostro riassunto degli annunci del Pokemon Presents del 27 febbraio.