Pokémon Scarlatto e Violetto, il DLC e un nuovo Pokémon all'ONL? Appuntamento a domani!

L'elenco dei videogiochi ospiti all'Opening Night Live della Gamescom 2023 continua ad ampliarsi, con tante conferme ufficiali e altrettante indiscrezioni.

Ora all''orizzonte spunta anche un misterioso teaser a marchio The Pokémon Company, con l'azienda che invita i PokéFan a tenere gli occhi aperti in vista della giornata di domani. L'account Twitter ufficiale dell'IP, in particolare, ha pubblicato un paio di curiosi cinguettii, che potete visionare in calce a questa news. Apertamente legata a Pokémon Scarlatto/Pokémon Violetto: Il Tesoro dell'Area Zero, la coppia di Tweet suggerisce una possibile apparizione dell'espansione sul palco della fiera di Colonia.

Stando agli indizi offerti da Game Freak, nella giornata di martedì 22 agosto 2023, potrebbe aver luogo il reveal di un nuovo Pokémon. I sospetti ricadono in particolare su di un Pocket Monster di tipo Fantasma: non a caso, l'invito della software house ha per oggetto una "storia di fantasmi dedicata a un Pokémon originario della terra di Kitakami". Sembra dunque che il DLC di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sia pronto a mostrarsi in azione allo show condotto da Geoff Keighley.



A poche ore dall'atteso evento videoludico estivo, ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake II e Call of Duty: Modern Warfare III saranno sicuramente all'Opening Night Live in programma per domani, alle ore 20:00 del fuso orario italiano.