Pokémon Scarlatto e Violetto dominano anche la classifica dell'eShop di Switch

Dopo nemmeno un giorno dalle ultime lodi per le500.000 copie di Pokémon vendute in Giappone, si torna a parlare nuovamente del successo planetario di Pokémon Scarlatto e Violetto, i titoli della nona generazione Pokémon approdati nei lidi della console ibrida Nintendo Switch. Le due nuove iterazioni continuano a dominare il mercato videoludico.

Questa volta, però, ad essere presa in oggetto è la classifica dei giochi più venduti dello store digitale di Nintendo Switch, ossia l'eShop. Gli ultimi risultati conseguiti dalle diverse produzioni videoludiche Nintendo e non solo nell'arco dell'ultima settimana parlano chiaro ed evidenziano ancora una volta un quadro ben delineato: come si è potuto evincere dalle classifiche dei vari mercati europei e non solo, Pokémon Scarlatto e Violetto dominano anche tra i titoli venduti su Nintendo eShop.

Purtroppo non vi sono informazioni sulle esatte vendite digitali, ma come possiamo definire questo traguardo se non come un incredibile successo? Nintendo ha ammesso i problemi tecnici di Pokémon Scarlatto e Violetto ma, al di là degli innegabili e non di poco conto difetti delle due produzioni, ciò non sembra in alcun modo scalfire la rilevanza che il brand dei simpatici mostriciattoli tascabili ha in tutto il mondo.

Nintendo eShop, un dominio targato Pokémon

Qui di seguito vi elenchiamo la lista di tutti i giochi più venduti digitalmente su Nintendo eShop:

Pokémon Violetto

Pokémon Scarlatto

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Party Superstars

Just Dance 2023 Edition

Inside

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

FIFA 23 Legacy Edition

LEGO Marvel Super Heroes 2

Nintendo Switch Sports

Minecraft

Among Us

MLB The Show 22

New Super Mario Bros. U Deluxe

Disney Dreamlight Valley

Pokemon Scarlet / Violet pack doppio

BioShock: The Collection

Mortal Kombat 11 Ultimate

Cult of the Lamb

Stardew Valley

Sonic Frontiers

Monopoly

Animal Crossing: New Horizons

The Last Campfire

Super Smash Bros. Ultimate

The Oregon Trail

Contra Anniversary Collection

Limbo

Persona 5 Royal

NBA 2K23

Per quel che concerne, invece, i soli titoli acquistabili digitalmente, la classifica vede come protagonista assoluto il celebre Inside, seguito da altre icone del panorama videoludico e non solo: