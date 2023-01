Pokémon Scarlatto e Violetto, draghi, Raid Teracristal: Dragapult e Hydreigon protagonisti

In aggiunta al Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto dedicato a Cinderace , la coppia di titoli Game Freak si prepara già ad accogliere una ulteriore sfida in-game.

La software house giapponese ha infatti già confermato le caratteristiche del sesto Raid Teracristal atteso nella regione di Paldea. In programma per le giornate comprese tra venerdì 6 e domenica 8 gennaio 2023, l'evento vedrà protagonista due creature di Ottava e Quinta Generazione.

In particolare, gli Allenatori di Pokémon Scarlatto avranno la possibilità di imbattersi in Hydreigon, Pocket Monster di tipo Buio e Drago. Allo stesso tempo, il protagonista dell'evento in Pokémon Violetto sarà invece Dragapult, Creatura di tipo Drago e Spettro. Originario della regione di Galar, quest'ultimo costituisce l'evoluzione finale di Dreepy. Hydreigon, invece, ha realizzato il suo debutto nella serie in Pokémon Bianco e Pokémon Nero e rappresenta l'evoluzione finale di Deino.



Per l'intera durata dell'evento previsto in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i due Pocket Monster appariranno all'interno delle battaglie Tera Raid a 4 e 5 Stelle. Sconfiggendo i potenti avversari, gli Allenatori avranno così la possibilità di aggiungere Hydreigon e Dragapult alla propria squadra di Pocket Monster.



Per gli Allenatori in cerca di sfide, ricordiamo inoltre che i due titoli Game Freak offrono anche la possibilità di sbloccare i Raid a 6 Stelle in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.