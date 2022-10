Pokémon Scarlatto e Violetto: ci sono due nuovi Pokémon nascosti nell'ultimo trailer

Come promesso, Nintendo ha pubblicato il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto permettendoci così di dare un nuovo sguardo alla regione di Paldea ed i suoi diversi scenari liberamente esplorabili. Ma il filmato sembra nascondere un paio di segreti intriganti per i fan della serie.

Se il trailer ha confermato la presenza del nuovo Pokémon Farigiraf in Scarlatto e Violetto, evoluzione di Girafarig visto originariamente nei giochi di Seconda Generazione, sembra che altre due nuove creature abbiano fatto velocemente la loro comparsa, sebbene in disparte e ben nascoste. A notarle sono state alcuni giocatori che hanno evidentemente analizzato l'ultimo trailer frame dopo frame in cerca di possibili sorprese, facendo così emergere l'esistenza di ulteriori due mostriciattoli ancora mai annunciati da Nintendo.

Uno di questi è in verità molto difficile da identificare in quanto nascosto dietro l'interfaccia dei comandi su schermo, l'altro invece si ipotizza che possa essere una pre-evoluzione di Armarouge e Ceruledge, due Pokémon già mostrati in precedenza con i quali la creatura senza nome sembra condividere una certa somiglianza.

Molto probabilmente la Grande N e Game Freak riveleranno molto presto dettagli su entrambi, oltre a rivelare ulteriori mostri tascabili pronti a farsi conoscere ai fan con i giochi di Nona Generazione.