Pokémon Scarlatto e Violetto: c'è Decidueye nel nuovo Teraraid, ecco le date

Oltre ai raid Acquacrespe e Fogliaferrea di Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo e Game Freak stanno già pensando ad altri nuovi eventi con cui intrattenere i propri fan, ed un nuovo Raid a 7 stelle si sta già avvicinando. Protagonista principale un amato starter di Pokémon Sole e Luna.

Decidueye, il Pokémon di tipo Erba/Spettro e forma evolutiva finale di Rowlet, sarà al centro del nuovo Tera Raid di marzo 2023 per Pokémon Scarlatto e Violetto. Per l'occasione è stato anche già confermato il suo Teratipo, ossia Volante, mentre il suo Emblema sarà Forza Assoluta. L'evento si svolgerà in due distinte occasioni nel corso di questo mese: dal 17 marzo alle ore 01:00 italiane e fino alle 23:59 del 19 marzo, e dal 24 al 26 marzo, sempre con gli stessi orari di partenza e di conclusione.

Nonostante siano in programma due Teraraid incentrati su questa specifica creatura, sarà possibile catturare soltanto un esemplare di Dedidueye, sebbene ci sia comunque la possibilità di continuare a prendere parte ai raid così da aiutare altri giocatori a compiere la stessa impresa, aggiungendo così il potente Pokémon d'Erba all'interno del loro roster.

Ricordiamo nel frattempo che il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto è stato annunciato ufficialmente in occasione del Pokémon Presents dello scorso 27 febbraio: Il Tesoro dell'Area Zero sarà diviso in due parti che arriveranno durante l'autunno ed inverno 2023.