Pokémon Scarlatto e Violetto: eletto il Pokémon preferito dai giocatori giapponesi

Nel mentre attendiamo gennaio per l'arrivo del nuovo update di Pokémon Scarlatto e Violetto, in Giappone è stato eletto tramite un sondaggio qual è il Pokémon preferito dai giocatori all'interno del titolo curato da Game Freak.

Con 152.681 utenti coinvolti nel sondaggio condotto da Gamewith, è stato stabilito che il Pokémon preferito dagli allenatori di Pokémon Scarlatto e Violetto in Giappone è Meowscarada. Si tratta di una creatura di tipo Erba/Buio di nona generazione, che si evolve da Floragato a partire dal livello 36. Corrisponde inoltre all'evoluzione finale di Sprigatito.



Tra i Pokémon più amati tra i giocatori del Paese del Sol Levante troviamo anche Fuecoco e Chandelure, che occupano rispettivamente la seconda e terza posizione. Tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso potete dare uno sguardo alla top 10 emersa da questo sondaggio, mentre raggiungendo le pagine di Gamewith potete consultare i 100 Pokémon più votati dai partecipanti. E voi, quale Pokémon preferite tra quelli presenti in Pokémon Scarlatto e Violetto? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.

Cogliamo l'occasione per ricordare agli allenatori di Paldea che sono ancora in corso le battaglie Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, eventi che stanno vivacizzando il periodo natalizio e che proseguiranno fino all'inizio di gennaio.