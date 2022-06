Pokemon Scarlatto e Violetto: l'esclusiva Switch ha una data d'uscita ufficiale

Vi abbiamo proposto solo qualche minuto fa l'ultimo trailer di Pokemon Scarlatto e Violetto, il quale svela alcune caratteristiche di gameplay del gioco e ci permette anche di dare una prima occhiata ai nuovi leggendari, ovvero Koraidon e Miraidon. Il filmato, però, conferma anche un altro dettaglio rilevante della produzione: la data d'uscita.

Pokemon Scarlatto e Violetto raggiungeranno gli scaffali dei negozi di tutto il mondo e l'eShop di Nintendo Switch a partire dal prossimo 18 novembre 2022. Questo significa che, a differenza di quanto accaduto con Leggende Pokémon Arceus e la sua uscita fissata ad inizio anno, la nuova iterazione della serie The Pokémon Company uscirà nello stesso periodo di tutti i suoi predecessori appartenenti al filone principale della serie. Al momento non si conoscono ancora eventuali bonus preorder o edizioni speciali, ma è probabile che Nintendo decida di svelarli in un secondo momento, magari con eventuali versioni esclusive di Switch e relative periferiche.

Vi ricordiamo che Pokemon Scarlatto e Violetto sarà un'esclusiva Nintendo e, in quanto tale, arriverà solo su Switch. In attesa di conoscere maggiori dettagli sul gioco, vi rimandiamo all'evocativo remake di Pokémon Blu e Rosso realizzato da un fan della serie Nintendo.