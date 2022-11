Pokemon Scarlatto e Violetto: esploriamo Paldea nelle prime due ore dell'avventura

In compagnia di Gabriele Laurino, partiamo alla volta della regione di Paldea per esplorare l'open world di Pokemon Scarlatto e Violetto nelle prime due ore dell'avventura free roaming appena approdata in esclusiva su Nintendo Switch.

L'opera ultima di Game Freak fa dell'esperienza open world la sua arma più affilata e, al netto dei problemi tecnici segnalati nella nostra recensione di Pokemon Scarlatto e Violetto, risultano essere davvero immersive e divertenti.

Sin dalle primissime fasi della campagna principale, ogni Allenatore e Allenatrice può familiarizzare con gli aspetti più rappresentativi del gameplay e avere un primo contatto con le attività free roaming, il tutto senza perdere di vista le sfide offerte dalle Lotte Pokemon e le missioni di scoperta dei PNG, degli Hub più importanti e delle aree più selvagge della mappa.



