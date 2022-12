Pokémon Scarlatto e Violetto: l'evento di Charizard teratipo Drago tornerà presto

Pokémon Scarlatto e Violetto continuano a dominare i mercati videoludici macinando numeri da record per l'intera serie ma, dopo un'attesa durata settimane, è finalmente giunto il momento di tornare in quel di Paldea con un evento formidabile. Charizard teratipo Drago è stato avvistato nei cieli della nuova regione Pokémon ed è tempo di catturarlo.

A dare la notizia del ritorno dell'evento dedicato all'iconico Charizard teratipo Drago è il sito ufficiale dedicato ai due nuovi titoli Pokémon Scarlatto e Violetto che dominano la classifica eShop. I Raid Teracristal tornano ad interessare l'intera community legata al brand dei simpatici mostriciattoli tascabili, il tutto attraverso il rilascio di un raid che interesserà a milioni di giocatori.

Dopo essere già apparso nel periodo che andava dal 2 al 4 dicembre di quest'anno, Charizard con l'Emblema della forza Assoluta tornerà una seconda volta in questi giorni: l'evento in questione si terrà dal 16 al 18 dicembre 2022, iniziando dalle ore 01:00 del 16 dicembre e giungendo al termine alle ore 00:59 del 18 dicembre. Si tratta di una notizia che farà la felicità di tutti i fan Pokémon e, soprattutto, di coloro i quali non hanno avuto modo di prendere parte dall'evento tenutosi poche settimane prima.

Questo Charizard potrà essere catturato una sola volta per partita, anche se vi sarà comunque modo di partecipare ai raid ed ottenere ricompense anche in seguito all'ottenimento della tanto agognata creatura. Tuttavia, per accedere alle suddette funzionalità garantite dal Raid Teracristal sarà necessario sottoscrivere un'iscrizione all'abbonamento Nintendo Switch Online.

A distanza di quattordici giorni, dunque, è tempo di tornare a catturare uno dei Pokémon più amato dalla community, grazie all'introduzione dell'evento Raid Teracristal da 7 sette. Qualora ve la foste persa, però, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come sbloccare i raid a 6 stelle in Pokémon Scarlatto e Violetto.