Pokémon Scarlatto e Violetto: come ottenere Revavroom con il nuovo evento

Dopo l'apprezzato Starter al centro del nuovo Raid Teracristal, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno appena dato a un nuovo evento dedicato ai regali misteriosi e questa volta gli allenatori potranno aggiudicarsi un Revavroom da aggiungere alla propria squadra. Scopriamo tutta la procedura.

Questa creatura arriverà con il titolo di "Revavroom the Grumpy". Per scoprire come ottenere questo regalo misterioso, vi basterà seguire le semplice istruzioni riportate qui sotto:

Aprite il menu principale in Pokémon Scarlatto o Violetto

Selezionate Poképortale e Dono Segreto

Selezionate Riscatta tramite Codice Seriale/Password e inserite il codice TEAMSTAR per reclamare il vostro Revavroom

per reclamare il vostro Revavroom Osservate il regalo mentre vi viene consegnato

Assicuratevi di salvare il gioco

Questa promozione è valida fino al 31 ottobre 2024, quindi avete tutto il tempo per riscattare il vostro Revavroom e aggiungerlo fra gli elementi del vostro team.

Pokémon Scarletto e Violetto introduce varie funzionalità di gioco, tra cui un'esperienza open world. I giochi sono progettati per perdersi piacevolmente, tornare sui propri passi e allontanarsi dai percorsi battuti.

Con circa 400 diverse specie di Pokémon disponibili, i giocatori possono divertirsi a curiosare nelle aree di livello inferiore e a trovare mostri che non avevano ancora visto. A tal proposito, avete già consultato le nostre liste dedicate ai 5 Pokémon più brutti di sempre e ai 5 Pokémon più belli di sempre?