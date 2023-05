Pokémon Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea: svelate le bellissime carte full art!

Il nuovo set del GCC Pokémon, Evoluzioni a Paldea è ormai in dirittura d'arrivo: con un'uscita fissata per il 6 giugno, infatti, gran parte della cardlist occidentale dell'espansione è già stata rivelata da The Pokémon Company. Oggi, però, è sempre TPCi a svelarci una serie di nuovissime carte Pokémon in arrivo proprio con Evoluzioni a Paldea.

Innanzitutto, come possiamo leggere dal sito web Pokémon, Evoluzioni a Paldea avrà più di 190 carte in totale, tra le quali troveremo dei nuovi Pokémon-EX e dei Pokémon-EX Teracristal. Inoltre, The Pokémon Company promette un numero ancora maggiore di carte Pokémon e di carte Allenatore nel formato full art Rara Illustrazione.



Tra di esse troviamo per esempio il nuovo Tinkatuff full art di Tika Matsuno, che ritrae il Pokémon Martello intento a scavare pietre preziose con il suo strumento in una grotta piena di cristalli colorati. Il resto dell'ambiente che circonda il mostriciattolo comprende una serie di aggeggi metallici che proprio Tinkatuff usa per le sue creazioni. La carta, inoltre, fa parte della serie di Rare Illustrazione di Tinkatink, che comprende, oltre al Pokémon base e alla sua prima evoluzione, anche la forma EX della seconda evoluzione, Tinkaton.



Passiamo poi al bellissimo Baxcalibur full art di Tomokazu Komiya: l'illustratore, uno dei più amati del GCC Pokémon delle ultime generazioni, mostra il Pokémon Gelodrago mentre sferra la sua mossa esclusiva, Spadoncarica, per abbattere un albero in un paesaggio innevato. La carta, come potete vedere dall'immagine qui sopra, è un piccolo capolavoro artistico, che potrebbe persino assumere un considerevole valore dopo il lancio dell'espansione!



Spostandoci sulle carte senza illustrazione estesa, The Pokémon Company presenta Chi-Yu EX, versione EX del leggendario membro del Quartetto Nefasto, composto anche da Wo-Chien, Chien-Pao e Ting-Lu (questi ultimi due sono anche le cover card di Evoluzioni a Paldea e del corrispettivo giapponese, ovvero i set-gemelli Snow Hazard e Clay Burst). Chi-Yu EX è un Pokémon di tipo fuoco, con 190 PS e con la mossa Ondata Fiammante, che infligge 100 danni ad un Pokémon nemico e permette di assegnare una Energia di tipo fuoco ad un massimo di tre Pokémon nella propria panchina.



Chiudiamo infine con un'altra carta full art, questa volta dedicata a Romelio, DJ e Capobanda della Divisione Buio del Team Star. L'allenatore viene raffigurato dall'artista Kiyotaka Oshiyama, che lo mostra mentre si prepara per uno dei suoi DJ Set, raffigurandolo dall'alto delle travi del palco su cui si esibirà di lì a pochi istanti.