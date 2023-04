Pokémon Scarlatto e Violetto Evoluzioni a Paldea: vi sveliamo due carte in esclusiva!

L'espansione Evoluzioni a Paldea del GCC Pokémon sarà la seconda della nona generazione del gioco di carte collezionabili dedicato ai mostriciattoli tascabili di Game Freak. Noi di Everyeye abbiamo il privilegio di mostrarvi in esclusiva due nuove carte del set Evoluzioni a Paldea, che arriverà in tutte le edicole il prossimo 9 giugno.

Vi presentiamo Bellibolt-EX!

La prima carta che abbiamo il piacere di presentarvi è la versione EX del Pokémon Amperana Bellibolt, introdotto proprio con Pokémon Scarlatto e Violetto e che, tanto nel GCC quanto nei videogiochi, si evolve da Tadbulb, il Pokémon Amperino. Bellibolt-EX, nel gioco di carte collezionabili, è un mostriciattolo di tipo Elettro con ben 280 PS e due attacchi, ossia Saltopressa e Palla Paralizzante. Quest'ultimo è sicuramente il più interessante dei due, poiché infligge ben 160 danni al Pokémon avversario e permette anche di paralizzarlo, a patto di scartare due energie di tipo Elettro assegnate a Bellibolt-EX. Saltopressa, invece, infligge 50 punti danno a uno dei Pokémon dell'avversario e ha la particolarità di non risentire delle debolezze o resistenze dei Pokémon in panchina.

Come tutti i Pokémon-EX, Bellibolt-EX dà diritto a due carte premio all'avversario quando viene messo KO. La carta è stata illustrata da PLANETA Yamashita, ed è la numero 79 della cardlist da almeno 193 carte di Evoluzioni a Paldea.

La Capopalestra Kissara debutta nel GCC

Bellibolt è uno dei Pokémon principali del team della Capopalestra di Leudapoli, Kissara, insieme a Wattrel, Luxio e ad uno speciale Mismagius con teratipo Elettro. Non solo: sempre Bellibolt si trova nel team del rematch con l'allenatrice, insieme a Kilowattrel, Luxray, Electrode e all'immancabile Mismagius. Non è dunque un caso che la seconda carta che vi sveliamo oggi sia proprio quella di Kissara! Kissara è una carta Aiuto di Evoluzioni a Paldea, e permette ad entrambi i giocatori di rimescolare la propria mano nel mazzo. Nello specifico, dopo aver giocato Kissara entrambi i giocatori dovranno mescolare la propria mano e posizionarla in fondo al proprio deck. I giocatori potranno poi riempire nuovamente la propria mano con un numero di carte equivalente alle carte premio in proprio possesso, a patto che almeno uno dei due abbia posizionato in precedenza delle carte in fondo al mazzo.

Insomma, sembra proprio che l'effetto della Capopalestra di Leudapoli elettrizzerà lo scontro, permettendovi di ricaricare la vostra mano quando vi trovate a secco di energie e mostriciattoli o - ancora meglio - di costringere l'avversario a dire addio alle sue carte prima di scatenare una potente combo! L'artwork di Kissara è stato realizzato da Sanosuke Sakuma, mentre la carta è la numero 185 di 193. Se volete saperne di più su Evoluzioni a Paldea, vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina del set sul sito web del GCC Pokémon.