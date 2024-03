Pokémon Scarlatto e Violetto: si festeggia la serie Orizzonti Pokémon con un dono gratis

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di divertimento per i Pokéallenatori: dopo aver visto in sede di recensione il post-game di Pokémon Scarlatto e Violetto DLC Il Disco Indaco, è in arrivo un anno all'insegna di grandi avventure. C'è una bella sorpresa per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, ed è disponibile gratuitamente da oggi.

The Pokémon Company vuole festeggiare con i fan la serie Orizzonti Pokémon, e nel farlo ha ben pensato di regalare un nuovo Pokémon su Scarlatto e Violetto. Il nuovo viaggio intrapreso da Liko e Roy insieme ai loro simpatici mostriciattoli tascabili ha tante emozioni da offrire, anche per chi ha iniziato già da tempo la scoperta della regione di Paldea.

C'è però una lieta notizia: da oggi, lo Sprigatito di Liko potrà unirsi gratuitamente alla vostra squadra. Dopo aver fatto il suo debutto sugli schermi televisivi di tutto il mondo insieme alla sua compagna d'avventure, lo Sprigatito che vi è stato modo di conoscere grazie alla serie Orizzonti Pokémon è riscattabile da tutti i giocatori che vorranno una new entry nel team. A distanza di circa due mesi dalle sorprese al centro dell'evento di Scarlatto e Violetto con Pokémon esclusivi, è adesso possibile ricevere lo starter di Paldea attraverso l'inserimento del codice L1K0W1TH906 nella sezione dedicata al Dono Segreto. Siete contenti di quest'ultimo regalo? Avete tempo per poter riscattare il suddetto Pokémon fino al 30 settembre 2024.

